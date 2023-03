Rosalía y Rauw, muy enamorados, en su primera entrevista: "Había perdido la fe en los hombres hasta que te conocí".

Ibai entrevistó a la pareja del momento que lanza este 24 de marzo un EP con tres canciones sobre las fases del amor "Sentí que tu no tenías miedo de querer y ser querido" decía la cantante catalana

"Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió". Así de real se mostró Rosalía, en la primera entrevista que ha concedido junto a su novio Rauw Alejandro, con el que ya lleva varios años. La pareja lanzará este viernes un EP llamado 'RR' compuesto por tres canciones que tratan las fases del amor.

Ibai Llanos ha sido el primero en entrevistar a una de las parejas más queridas de la industria musical. Rosalía y Rauw visitaron la casa del streamer, y se mostraron cómplices en todo momento.

La entrevista empezaba con Ibai Llanos preguntando, de sopetón: "¿Os vais a casar?" A lo que Rosalía entre risas le contestó: "Pareces mi abuela" y se dispuso a hablar de su relación.

"Los hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable'", afirmaba la cantante para explicar cómo fue el inicio de su noviazgo. "Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", decía la catalana mostrándose con el corazón al descubierto al hablar de su novio.

'Besos, Vampiros y Promesa'

Rosalía y Rauw Alejandro revolucionarán la industria musical este viernes 24 de marzo con su nuevo lanzamiento: tres canciones - Besos, Vampiros y Promesa- en las que han trabajado mano a mano y que se pueden entender como "las fases del amor".

Una colaboración que los fans de la artista hace tiempo que esperaban y que Rosalía ha calificado de "exótico" este EP y ha destapado que una de las canciones será un bolero. "Una tiene que ver más con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro", ha explicado la cantante.

"Cuando lo escuches te darás cuenta. Dirás 'OK, ya sé por qué pusieron esta primera, esta segunda y esta después", añadía Rauw Alejandro sobre las tres canciones del EP.

Los artistas han explicado que la decisión de trabajar juntos se lleva tramando desde 2022. Hace ya 4 años que se conocieron pero "siempre pusimos nuestra relación por delante, primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo", contestó Rosalía.

Cómo son Rauw y Rosalía juntos

"Soy 100% más fluido que ella" decía el puertorriqueño a carcajadas. Durante la entrevista han explicado a Ibai cómo es trabajar juntos. "Rauw tiene carácter, no le gusta pensar mucho las cosas, es más fluido que yo, se adapta mucho" decía la catalana.

En cuanto a cómo es trabajar con Rosalía, el cantante decía: "Es intensa, es difícil, para mi no es complicado porque como la conozco es más fluido, porque sé cómo comunicarme con ella, cómo decirle las cosas"

Y añadía: "Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular"

Rosalía es mucho más peleona e insistente y Rauw tiraba antes la toalla en sus discusiones musicales. Pero el cantante reconoce su mérito y su perseverancia: "Ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta", afirmaba refiriéndose al éxito de Rosalía.

Los cantantes, que además han confesado que llevan sus nombres tatuados, lanzarán este viernes su próximo EP formado por Beso, Vampiros y Promesa. ¡Estamos deseando escucharlo!