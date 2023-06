Rosalía lanza un guiño a que 'Tuya' podría tratar de su romance con esta famosa actriz de 'Euphoria'

Esta teoría de Twitter ha llegado hasta los micrófonos de '¡Anda ya!' donde la cantante ha hablado del tema El lanzamiento de 'Tuya' ha vuelto locos a los fans que quieren saber más de la posible historia

Rosalía continúa reinando en las listas, el pasado viernes estrenó su nuevo sencillo 'Tuya', un tema que fusiona reggaetón, techno y flamenco con una clara influencia japonesa. Una vez más, la catalana ha vuelto a hacer gala de su habilidad musical para crear un éxito que ya ha acumulado más de 3,6 millones de visualizaciones en YouTube en tan sólo tres días.

'Tuya' es el canto al recuerdo de una noche de pasión, la cantante se describe como "suavecita como el cachemir" y afirma: "El sexo conmigo es de altura, del Renacimiento soy una escultura". Una lírica en la que evoca al amor propio y de la sensualidad del erotismo de un encuentro. Tras el lanzamiento de la canción, el estribillo en femenino: "Solo esta noche soy tuya, solo esta noche eres mía" despertó la curiosidad de los fans que no tardaron en investigar.

Los rumores a raíz de este hilo de Twitter corrieron como la pólvora y la teoría de la usuaria captó la atención de los seguidores haciéndose viral. La cantante ha asegurado que esta canción está dedicada a una persona que fue muy importante en su vida, y sus fans tienen claro que se trata de Hunter Schafer, conocida por su papel como Jules en 'Euphoria'. Una recopilación de muchos momentos que demuestran la complicidad entre ambas ha convencido al público de la posibilidad de que podría haber habido una historia entre ellas.

Durante el año 2019, se les vio juntas en muchas ocasiones desfiles de moda, viendo los Grammys en casa, saliendo de los MET... la conexión era notoria entre ambas, pero la usuaria destaca como punto de inflexión la noche después de la MET Gala.

Esta noche de pasión que nos cuenta 'TUYA' habría ocurrido antes del encuentro con su actual pareja Raúl Alejandro en los premios Latin Grammys, celebrados en Las Vegas en noviembre de 2019 y razón por la cual la relación con Hunter no terminó de despegarpic.twitter.com/tytPbPEjWp pic.twitter.com/2ZgSWPArg9 — sin altura (@motocarl_) June 7, 2023

Durante el hilo se explica la relación de amistad que las une y como eso habría ido evolucionando, en el evento Billboard Women In Music, celebrado en diciembre de 2019, Rosalía ganó el premio 'Rising Star' y le dedicó unas bonitas palabras a Hunter: "Gracias por venir conmigo, te amo mucho" y fue la única persona invitada al evento por Rosalía que no formaba parte del equipo.

La teoría afirma que la noche de pasión que Rosalía narra en la canción 'Tuya' haría referencia a un episodio que ocurrió antes de conocer a Rauw Alejandro y el puertorriqueño sería el motivo por el que Schafer y Rosalía no avanzaron en su relación.

No es la primera vez que se habla de la bisexualidad de la catalana, en el disco Saturno, Rauw Alejandro afirma que tiene una ''gata'' (ilusión) que es bisexual, pero que le gustan más las chicas, y en Tuya la catalana habla de que su novio tuvo ''mucha suerte de encontrarla''.

Además, en el tema de Rauw 'Dejau' de su álbum 'Saturno', hace referencia a que tiene una nueva gata que es bisexual pero le atraen más las chicas y en 'TUYA' Rosalía hace referencia a que Rauw tuvo mucha suerte de encontarla pic.twitter.com/WqbSFswtkN — sin altura (@motocarl_) June 7, 2023

ROSALÍA ACLARA A QUIÉN VA DIRIGIDA 'TUYA'

Los rumores han llegado hasta los micrófonos del matutino '¡Anda ya!', Rosalía se ha sentado con el equipo para hablar de su nueva canción que "está inspirada en su música tradicional" y ha destacado que se trata de "una mezcla de varias capas que recuerdan a uno". Los colaboradores no han podido evitar preguntarle por Hunter Schafer y la catalana ha sorteado la pregunta con una risa tímida y ha dejado caer: "Con lo bonito que es que cada uno se haga su historia... A mí me encanta. Como escritora, me gusta que los demás se hagan su propia película. Nunca romperé la magia de 'esto es ficción y esto es personal'".

Una respuesta ambigua que anima a los fans seguir con su historia, de la que hasta Rosalía esta disfrutando y que por el momento ni confirma, ni desmiente.