¿Quién es Roro Bueno? La influencer que causa polémica en TikTok

En los últimos días, es muy probable que hayas escuchado el nombre de Roro Bueno. En caso de que no reconozcas a esta creadora de contenido por su nombre, igual te suena más como comienza sus vídeos: "A Pablo le apetecía...". Esta es la forma de empezar que tiene la influencer, y también la que le ha procurado ser el blanco de las críticas.

Especialmente, el colectivo feminista ha criticado duramente el contenido de la tiktoker. En redes sociales, acusan a Roro de promover el movimiento conservador conocido como 'tradwife'. Los vídeos de Rocío, su nombre real, se han viralizado tanto en pocas semanas que la joven ha alcanzado los 2 millones de seguidores en TikTok.

Recientemente, ha ofrecido una entrevista en el pódcast Sr. Wolf, donde ha denunciado que algunos usuarios le llaman mujer "esclava y sumisa". De otra parte, se encuentran los defensores del contenido de Roro, que no ven ninguna actitud nociva en el comportamiento de la tiktoker con su pareja.

Al principio de su carrera como creadora de contenido, Rocío subía vídeos sobre rutinas de ejercicio y recetas saludables. No obstante, un día decidió compartir la cocina elaborada que realizaba para su novio, Pablo. Además de la controversia, nadie duda en alabar las habilidades de la influencer para cocinar, confeccionar un vestido o incluso editar un libro.

Durante la mencionada entrevista, con Juan Ramón Lucas, Rocío ha denunciado que hay gente que le grita por la calle: "esclava, no te queremos aquí". La creadora de contenido ha recalcado que "se trata de un personaje y que no vive por y para Pablo". Tras la controversia, ha querido aclarar el contexto de sus vídeos. "Estoy haciendo una receta para mi novio, no significa que las mujeres se tengan que poner a cocinar, que los valores tradicionales sean los mejores ni que yo sea una ama de casa".