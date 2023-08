¿Por qué se romantiza el asesinato cometido por Daniel Sancho? Todo sobre el efecto halo

El chef confesó haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta El efecto halo ya se ha presenciado con otros acusados de asesinato

Este fin de semana Daniel Sancho, hijo del conocido actor español, Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia acusado de asesinar y descuartizar el cuerpo de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años con el que presuntamente mantenía una relación sentimental, un dato que posteriormente Daniel negó.

Detenido en Koh Phangan como principal sospechoso del caso, Daniel Sancho se confesó como culpable. El crimen ha colpsado las portadas de la prensa internacional y a través de las redes, los lectores han expresado su opinión sobre el tema.

En el caso de Daniel Sancho, se dibujan posiciones distintas pero en redes sociales destacan comentarios positivos por el buen físico del cocinero, lo que evidencia el efecto halo. La primera impresión que causa Daniel Sancho es positiva gracias a que es una persona con buen físico y eclipsa todos los aspectos negativos asociados a pesar de haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta.

Esto es debido al efecto halo, "un sesgo cognitivo, un efecto psicológico que provoca una interpretación irracional de la realidad. Existen ocasiones en las que una persona puede tener esta percepción basándose en una primera impresión. Normalmente, un atributo concreto es el que prioriza esta conducta”, afirma Francisco Torreblanca, profesor del ESIC y consultor de estrategia.

El psicólogo y pedágogo estadounidense llamado Edward Lee Thorndike, ya en 1920 observó como los jefes clasificaban a sus empleados en tres áreas: inteligencia, habilidad técnica y confiabilidad. Lo mismo pasa con los personajes públicos, según sus atributos pueden desviar la atención de características negativas.

El caso de Daniel Sancho recuerda a cuando en 2014 la policía de California compartió la foto de un preso por haber cometido un atraco, y se le acabó denominando 'el preso más guapo del mundo'. La policía quería dar una imagen de eficiencia y se le volvió en contra después de que mucha gente se enamorara de aquél hombre preso, de nombre Jeremy Meeks. Tuvo tanto éxito que al cumplir su condena lo contrataron como modelo y acabó siendo una figura mediática.

Daniel Sancho está siendo tratado muy bien por las autoridades tailandesas, quizás porque también sufren en directo el efecto halo. Las primeras palabras de Daniel Sancho tras ser detenido fueron: "Me tratan muy bien, la policía me trata muy bien, de hecho, de lo bien que me tratan estoy cenando con ellos en un hotel de la isla de Anantara, el mejor hotel en el que he estado en mi vida. Y me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso”.