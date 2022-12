Rodrygo sorprende a sus fans... ¡presentando a sus dos hijos gemelos!

Son fruto de una relación esporádica que mantuvo con Pamella Cristina Costa Es la primera vez que Rodrygo muestra a sus dos hijos públicamente

A diferencia de otros deportistas de élite, Rodrygo se suele mantener con un perfil bajo en redes sociales, y esta semana ha sorprendido a sus fans con una noticia que casi nadie se podía creer: presentando en sociedad a sus dos hijos gemelos.

Según cuentan en Brasil, el jugador del Real Madrid y la madre de sus dos hijos, Pamella Cristina Costa, se conocieron en 2018, pero no fue hasta junio de 2021 cuando mantuvieron relaciones sexuales en la celebración de San Valentín en Brasil. El futbolista tenía pareja en el momento en el que dejó embarazada a la influencer. Nueve meses después nacieron los dos niños.

Cuando Pamella contactó con Rodrygo para darle la noticia, él dio parte a su gabinete judicial para tratar correctamente el tema de la manutención y el régimen de visitas.

Rodrygo on IG, with his two sons. 🤍🇧🇷 pic.twitter.com/RziJQQanTi