Robo en directo a una reportera del Mundial de Qatar 2022: sustraen dinero y documentos

Dominique Metzger, periodista argentina, pudo decidir cómo castigar al ladrón El ladrón se llevó dinero y documentos

El Mundial de Qatar 2022 está siendo tan polémico como ya se observaba en los meses previos a su inicio: desde que se adjudicara hace más de una década la celebración de este evento deportivo, no dejan de sucederse las críticas una tras otra. Y los periodistas que se encuentran en Doha haciendo su trabajo no lo tienen nada fácil, sino que se lo cuenten a Dominique Metzger, una reportera argentina de Todo Noticias (TN) que ha sufrido un robo en pleno directo.

Esta joven periodista se encontraba retransmitiendo en directo con su país cuando alguien le robó el monedero: en ella, no solo tenía dinero en efectivo y tarjetas de crédito. También documentación de vital importancia para poder permanecer en Qatar. Por esta razón, no dudó en contactar con la policía para que detuvieran al culpable.

Dominique ha contado cómo ha sido todo el proceso a través de sus redes sociales: "me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo una transmisión en vivo. Estoy en la comisaría y me mandaron para acá a denunciar porque me garantizan que todo está vigilado y que van a encontrar la billetera que tenía mis documentos, dinero y tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa".

No hubo violencia en un hurto que se produjo cuando la joven bailaba con varias personas en la conexión con Argentina. Poco tardaron en encontrar los agentes al ladrón, quien se enfrentaría al destino que decidiera Dominique: "¿qué quieres que haga la Justicia con esto?", le preguntaron. Además, le dieron varias opciones: "insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran... Que yo lo podía decidir (...). Yo no quería ponerme en el lugar de la Justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte".