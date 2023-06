El nuevo mote que Roberto Leal le ha puesto a Fernando en 'Pasapalabra'

Fernando, uno de los últimos concursantes, está causando sensación entre los espectadores por su simpatía Desde que llegó a 'Pasapalabra' se mostró algo tímido, pero poco a poco empieza a sentirse más cómodo

'Pasapalabra' es uno de los programas más longevos y éxitos de la televisión de nuestro país. Uno de los últimos concursantes está causando sensación entre los espectadores por su simpatía, Fernando. Desde que llegó a 'Pasapalabra' se mostró algo tímido, pero poco a poco empieza a sentirse más cómodo.

"Pasamos si te parece de Fernando a Fer", decía Roberto Leal. "Sí es que son demasiadas letras. De siempre he sido 'Fer', pero como lo cogieron del DNI, dije bueno me llaman Fernando no pasa nada", explicaba el presentador del programa.

"Te dicen Fer tus colegas entonces no?, nosotros somos ya casi colegas". Decía Roberto, mostrando más complicidad que de costumbre con el concursante, que hizo que se soltara más. "Es como de pasar de lo formal a lo informal con el paso del tiempo. A mí me dicen Rober".

Esta conversación demuestra que comienza una buena relación entre presentador y concursante. Por el plató de 'Pasapalabra' han pasado cientos de participantes, pero algunos han dejado marca en el concurso y son recordados más allá de si consiguen ganar el bote o no.