Roberto Brasero alerta del temporal en las vacaciones

Hay una una frase recurrente durante todo este año y final del anterior, no está lloviendo lo suficiente. España sigue viviendo una dramática época de sequía que afecta ya al territorio. En estos dos últimos meses se han registrado marcas negativas y aunque recientemente ha habido alguna precipitación, sigue siendo insuficiente.

Sin embargo, gracias al bloqueo anticiclónico que está atravesando el norte de Europa, el tiempo ha cambiado durante la segunda quincena de mayo. Durante estas últimas semanas ha habido diferentes tormentas en la península, sobre todo en la zona del mediterráneo y el centro de España.

Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3 y Onda Cero, ha resumido en un tuit hasta qué punto se ha convertido su predicción del tiempo en una rutina. Que en un tiempo atrás se repetía la misma tónica, y ahora ha cambiado para volverse igual de monótona.

Desde mitad de marzo hasta mitad de mayo:

HOY NO LLUEVE HOY NO LLUEVE HOY NO LLUEVE

Desde mitad de mayo hasta mitad de junio:

HOY TORMENTA HOY TORMENTA HOY TORMENTA #diariomonotonodeunhombredeltiempo — Tutiempo (@tiempobrasero) 1 de junio de 2023

