Risto Mejide se planta en Got Talent: "Nos acabas de insultar a todos"

La actuación del concursante consistía en imitar sonidos con sus pedos

La novena edición de Got Talent arrancó con un inusual y polémico acto que dejó a Risto Mejide en estado de enfado. Ichikawa Koikuchi, un hombre japonés, decidió utilizar pedos para imitar sonidos de animales, en particular el de un pato. La actuación fue tan desagradable para Risto que presionó el botón rojo de 'no' y abandonó el plató momentáneamente, regresando visiblemente molesto.

Tras su regreso, Risto no escatimó en palabras para expresar su indignación: "Desagradable, soez y nadie debería verlo. Me parece, de verdad, un insulto a todo el mundo lo que acabas de hacer. Nos acabas de insultar a todos. Asqueroso, para mí es un no". A pesar de su reacción, Florentino Fernández fue el único jurado que votó a favor del concursante.

Este episodio no es el único que ha irritado a Risto en las últimas semanas, ya que también se pronunció sobre el caso Rubiales, criticando su comportamiento y falta de dimisión ante la situación. Risto enfatizó que en España, la soberbia es uno de los aspectos menos tolerados y destacó la importancia de asumir la responsabilidad y pedir disculpas cuando se cometen errores.

El enfado de Risto Mejide en Got Talent y su postura firme ante situaciones controvertidas, como el caso Rubiales, reflejan su personalidad directa y su compromiso con sus valores. Aunque sus reacciones pueden generar polémica, no duda en expresar su opinión y defender lo que considera correcto.