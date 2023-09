Risto Mejide explota contra las últimas palabras de Rubiales: "No lo puedo tolerar"

El presentador se ha pronunciado en 'Todo es mentira' tras la dimisión de Rubiales Un nuevo discurso que ha alterado al presentador

Tras asegurar en repetidas ocasiones que no iba a dimitir por el beso no consentido que le plantó a Jenni Hermoso tras ganar el mundial, Luis Rubiales finalmente ha confesado en una entrevista para una televisión extranjera que no le queda más remedio que abandonar su puesto.

Las declaraciones no han tardado en levantar la polémica y los medios han comentado sus palabras. Así lo ha hecho Risto Mejide en 'Todo es mentira', el programa que presenta por las tardes en Cuatro. Las bromas de los colaboradores han estado presentes al comentar el nuevo discurso del hasta ahora presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

El publicista ha pedido un momento para opinar libremente sobre el episodio y mirando a cámara ha dicho:

"Tengo la teoría de que si un extraterrestre viniese y viese esa entrevista, pensaría que dimite por la 'presión feroz', que es lo que dice el periodista, por cómo se lo pregunta, que ha sufrido. Diría, 'pobre tío'. Pensaría, 'realmente hay que ver qué malo ha sido todo el entorno con él que al final tiene que dimitir. Un hombre que ama a su familia y al fútbol español'. Es la conclusión que sacaría uno si la viera y no supiera nada más".

"¿Cuál es el problema? Que sabemos todo lo demás. Que no tiene que dimitir por esa 'presión feroz'. Me hierve la sangre. Hay una cosa que siempre he dicho y es que, al margen de las equivocaciones que uno pueda tener, respeto a la gente honesta. A la gente de verdad. A la gente que no se esconde. 'Oye, la he cagado en esto', y ya está, tiro para adelante", ha añadido.

Como era de esperar en Risto, se ha mostrado tajante e implacable con Rubiales y todo su entorno para rematarle con este mensaje: "Lo que no puedo tolerar es la hipocresía. Y en este caso, lo siento mucho, pero me parece un acto de hipócrita como pocos he visto en televisión".