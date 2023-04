Risto Mejide no duda en arremeter contra Ana Obregón: "No todo vale"

El presentador ha hablado de las últimas noticias relacionadas con Ana Obregón a través de su Instagram "El mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena", decía en Instagram Risto Mejide

Seguramente, muchos de vosotros recordaréis el pique entre Ana Obregón y Risto Mejide, ese que tuvo lugar por las campanadas de Fin de Año. Básicamente, Risto afirmó durante la retransmisión de Cuatro que el morbo vendía en televisión.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", dijo el presentador. Sus palabras no sentaron bien, especialmente a Ana Obregón, cara visible de las campanadas en TVE, tras la muerte de su hijo Aless. "No todo vale", manifestó entonces la bióloga, refiriéndose a las palabras que había compartido el publicista y presentador.

Ahora, ya han pasado más de cuatro meses de ese momento polémico, pero eso no ha hecho que, al menos, a Risto Mejide se le olvide tal situación. Concretamente, el presentador no ha dudado en valorar la noticia protagonizada por Ana Obregón, la de la gestación subrogada de su nieta y la exclusiva vendida a la revista Hola, a través de Instagram, donde ha afirmado lo siguiente: "Hay ocasiones en las que odio profundamente que el tiempo me acabe dando la razón. Esta es una de ellas. Efectivamente, Ana Obregón, no todo vale".

Cabe mencionar que, según algunas informaciones, la revista Hola habría pagado hasta un millón de euros a Ana Obregón por la exclusiva del nacimiento de su nieta. "Que nadie se engañe".

Si el mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena, si paga estas ingentes cantidades de dinero es porque puede, porque le sale a cuenta, y por eso ahí sigue, cebándose siempre con los más débiles -anímica y psicológicamente- a golpe de exclusiva", ha reflexionado Risto Mejide en la mencionada red social.

Ahora bien, más allá de aprovechar la ocasión para arremeter contra Ana Obregón, Risto no parece que se haya posicionado en contra, al menos no tajantemente, de la gestación subrogada.

Bueno, al menos en los casos en los que se lleva a cabo de forma legal. "Dicho esto, para los que os interese mi opinión, sigo defendiendo incluso en este caso que cada uno haga con su vida lo que quiera o lo que pueda dentro de la legalidad, y le deseo de corazón lo mejor a esa niña, ojalá estos cheques no le pasen factura", ha comentado.