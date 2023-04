Revelado el motivo de la mala relación entre Georgina y la madre de Cristiano

El detonante fue un cuadro situado en el salón Fue apartado como si de un trasto viejo se tratara

Los rumores de la mala relación entre Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, y Georgina, novia del futbolista, han ocupado desde que empezaran su relación en 2016 multitud de titulares y es más que evidente, aunque en ocasiones hayan intentado desmentirlo. Pero, ¿Qué habría hecho estallar este mal rollo entre ambas?

Según el portal Look la disputa tendría que ver con un cuadro que se encontraba colocado en el comedor y donde madre e hijo aparecían en un retrato realizado por Paula Brito. Cuando Cristiano formalizó la relación con Georgina, esta se instaló en su piso del centro de Madrid, donde el portugués le dio vía libre para realizar todos los cambios necesarios para que estuviera a su gusto la casa. Aunque, Georgina decidió retirar el cuadro y eso no gustó a todos.

Durante una visita de Dolores a la casa, se percató de que el cuadro no estaba en su sitio, pero eso no es todo. Tras comenzar a buscar el cuadro por toda la casa, el lugar elegido por la novia de su hijo no había sido otro que el garaje. Donde no es que no estuviera colgado, sino que se encontraba contra la pared como si de un trasto viejo se tratara.

Además, según el programa Nopite das Estrelas de la cadena Portuguesa CMTV, informó de que en el lugar donde se encontraba el retrato de madre e hijo, Georgina había decidido colocar un retrato suyo, algo que obviamente, enfado todavía más a la madre del jugador.

Tras estos acontecimientos, Dolores decidió hacerle la cruz a Georgina, y su relación ha estado marcada por varios altibajos. Y aunque, en ocasiones se envíen mensajes cordiales a través de las redes sociales, lo cierto es que su relación no termina de cuajar.

Posible reconciliación hace unos meses

El futbolista recurrió a su hermano Hugo para que le ayudará a mediar entre las dos mujeres más importantes de su vida, y parece ser que la reconciliación finalmente ha llegado tras el cumpleaños de Cristiano.

Durante el 17 de febrero llegó el primer acercamiento de ambas con una comida familiar que se celebró en el domicilio del futbolista en Arabia Saudí. Pero lo que más sorprendió, fue que tan solo un día después ambas se sentaban en la misma mesa en un restaurante de comida europea en la capital saudí, confirmando que podría haber llegado el buen royo entre ellas.