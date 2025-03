La revelación de Pilar Eye sobre el rey emérito Juan Carlos I: "Creo que su auténtica mujer es la que lleva casi 40 años con él"

La Casa Real de España suele ser muy hermética respecto a desvelar información personal de sus miembros, siendo esta una de las razones principales por la que existe tanta incertidumbre sobre el rey emérito Juan Carlos I.

Desde viajes inusuales al extranjero, donaciones sin precedentes y muchísimos más casos sin explicación, la figura real ha tenido una vida plagada de polémicas, incluyendo aquellas de índole amorosa.

Bárbara Rey, Marta Gayá, Olghina de Robilant, Raffaella Carrá, Sara Montiel... Con el paso de los años, han surgido numerosos nombres vinculados al otrora rey de España, los cuales salieron a la luz después de que fuese obligado a abdicar.

Inclusive, declaró que llevaba años sin tener ningún tipo de relación con la reina Sofía en palabras con Bárbara Rey: "Me convenía, para mí es comodísimo, como Reina cumple y no se va con otro. No, vida familiar, ninguna. En verano algo más, pero no hablamos. Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo".

Dadas todas estas circunstancias, la periodista española Pilar Eyre ha asegurado que Juan Carlos I lleva con la misma mujer casi 40 años. "A mí me recuerda un poco a la relación que tenía Mitterrand con su mujer y con su amante", mencionó.

"El presidente francés estaba casado y tuvo toda su vida una amante con la que tuvo una hija y cuando falleció presidieron la mujer y la amante", agregó Eyre en 'El programa de Ana Rosa' sobre la relación del rey emérito con Marta Gayá.

Marta Gayà en un evento. / Última hora

"Creo que su auténtica esposa es Marta Gayá, es la que lleva casi 40 años con él, ha estado siempre con ella, incluso cuando estaba con otras novias. Le ha puesto los cuernos con todas las mujeres habidas y por haber, actrices, periodistas...", propone.

"Ha procurado cuidarla durante todo este tiempo. En 2007 le compró la casa de Suiza donde pasan ahora el invierno, le entregó uno o dos millones de euros estando él con Corinna...", explicó, añadiendo que no se divorcia de la reina Sofía porque "es otra generación, no le ve necesidad y todo sería muy complicado".

"Marta acepta todo, acepta esta situación. Renuncia a tener hijos en su momento, ella sabía que nunca iba a tener un reconocimiento público y nunca lo ha buscado. Siempre ha sido muy discreta", detalló.

Pilar Eyre en ’Latexou’. / RTVE

Asimismo, Eyre subraya que Juan Carlos y Marta no se conocieron de jóvenes, sino que fue una introducción más tardía en sus vidas. "El Rey tenía un largo rosario de mujeres a sus espaldas, aristócratas, artistas, periodistas... Marta por su parte era relaciones públicas de la discoteca del Club de Mar de Palma, estaba recién divorciada y cuando él la vio se enamoró instantáneamente de ella y le pidió a su amigo Zourab Tchokotua que se la presentara", relató.

Luego, a razón de la muerte de los amigos de Gayá, Eyre narra: "El pajarraco negro de la tristeza primero, depresión después, se hincó en sus hombros y Juan Carlos, el gran egoísta, lo dejó todo para cuidarla, hasta el punto de que abandonó sus deberes constitucionales, ante el escándalo de todo el país, para acompañarla en una cura de sueño en una clínica suiza".

"Fue entonces cuando le dijo, 'Martita, nunca te abandonaré'. Pero que la amara profundamente no fue óbice para que un par de meses después, durante los Juegos Olímpicos que se celebraron en Barcelona, cenara todas las noches con su amante catalana, antes de pernoctar en el palacio de Pedralbes, donde lo recibía una Sofía furiosa con improperios y exigencias", declaró.

Pese a todo, Eyre considera que Marta es la persona con la que Juan Carlos siempre ha tenido una relación, pues es quien asegura que ha soportado y acompañado todo lo que el rey emérito ha atravesado en su vida.