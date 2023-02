El restaurante que se ha hecho viral por el zasca a una clienta

Este local de Madrid recibió una crítica sobre su tiempo de espera La respuesta a la reseña se hizo viral: "entiendo que por su forma de ser la moleste esperar 15 minutos"

Las reseñas de Google o Tripadvisor son una de las mejores herramientas de marketing de un restaurante. Sin embargo, a veces los clientes se pasan de rosca y se quejan por algunos problemas que no suelen ocurrir. Es lo que le ha ocurrido a un restaurante de Valladolid llamado La Terraza Encantada: el local ha recibido una crítica que se ha hecho viral por la respuesta de sus dueños.

"Quedé con unas amigas que suelen frecuentar el lugar. Todavía no se qué encuentran en él. Tardaron un cuarto de hora en acercarse a la mesa para preguntar qué íbamos a tomar. Y otro cuarto de hora en tirarnos la botella y el vaso sobre la mesa". Sin embargo, lo más sorprendente de de la crítica es que también se valoró su decoración: "es un gran patio hormigonado sin gracia alguna. Le recomiendo al dueño que busque un buen paisajista y haga de verdad una terraza encantada".Carmen Fernández cabreó al propietario, porque la respuesta fue brutal: "tendrá que preguntar a sus amigas. Mire, yo voy a la pastelería y espero 3 minutos sin queja. Voy al banco y espero una hora sin queja (...). Me dan cita para un especialista médico y me toca esperar 9 meses. Espero que por su forma de ser le moleste esperar 15 minutos". Y finalmente recordó que la pandemia ha hecho mucho daño al sector de la hostelería, por lo que pidió respecto y tolerancia.