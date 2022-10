La respuesta de este vecino a los gritos de una pareja mientras tienen relaciones

El vecino ha colocado una nota en la puerta del piso para avisar de que llamará a la policía si siguen así La nota, muy larga, se queja de los ruidos constantes que hacen esta pareja

Un usuario de Twitter llamado Pedro Vidal ha compartido en una imagen en su perfil personal la nota que un vecino ha colocado a la pareja que vive en el segundo. Pedro escribía “Esto lleva pasando ya algún mes que otro en mi edificio. Hoy, alguien ya cansado/a ha decidido poner esta nota en la entrada. Estoy gritando” concluía.

En la nota, larga, se podía leer “Al vecino del segundo, tanto yo como el resto de la calle entera estamos hartos de escuchar los gritos que pegáis cuando estáis haciéndolo (sobre todo tu novia). Aquí hay más parejas y solo se os escucha a vosotros y no es medio normal; entendería que se pudiera oír un poco pero esto es una burrada. Como esto siga así llamaré a la policía” contaba y amenazaba el vecino/a.

Esto lleva pasando ya algún mes que otro en mi edificio.

Hoy, alguien ya cansado/a ha decidido poner esta nota en la entrada.



Estoy gritando. pic.twitter.com/epV4qpQAjd — Pedro Vidal (@PeedroVidaal) 30 de septiembre de 2022

La nota continuaba diciendo: “(o al seprona no sé si lo que grita es una mujer o un orangután en celo, a mí se me bajaría solo de escucharlo, pero bueno, para gustos colores. Un saludo”. Publicado el pasado 30 de septiembre, el tuit ya tiene más de 38.500 me gustas y más de 2.700 retuits. Todo un éxito.