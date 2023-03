Esta es la respuesta de Shakira sobre su supuesto nuevo amor

Los allegados de la cantante han ofrecido una respuesta sobre este rumor "Ella está centrada en sus nuevos proyectos profesionales y en su viaje definitivo a Miami", afirman desde su entorno

Como bien os contábamos en el día de ayer, desde Socialité apuntaban a que Shakira podría contar con un nuevo amor en Miami, lugar al que se mudará en los próximos días, aunque la identidad de esa supuesta nueva relación no había trascendido en ese momento.

Ahora, la cantante colombiana parece que se ha pronunciado sobre este asunto a través de su entorno más cercano, algo de lo que se han hecho eco en 20 Minutos.

Al parecer, hay alguna novedad sobre este supuesto nuevo romance de la artista. Según parece, la identidad de este nuevo amor al otro lado del Atlántico sería un famoso presentador de televisión, Carson Daly, con el que la colombiana llevaría ya unos cuatro meses de relación, información que apuntalarían sus continuos viajes a Miami.

