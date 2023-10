La respuesta de Imanol Arias a Susanna Griso cuando le preguntan por sus problemas con Hacienda

Este martes 10 de octubre, Susanna Griso recibía en su programa a Imanol Arias El actor de 'Cuéntame' visitaba 'Espejo Público' para hablar sobre sus trabajos, pero también ha sido cuestionado por sus problemas con Hacienda

Este martes 10 de octubre, Susanna Griso recibía en su programa a Imanol Arias. El actor de 'Cuéntame', una de las series más exitosas de nuestro país, visitaba 'Espejo Público' para hablar sobre sus trabajos, pero también ha sido cuestionado por sus problemas con Hacienda.

Antes de nada, Arias ha expresado sus sentimientos sobre el final de 'Cuéntame': "Es un final vital. Son 23 años dedicados a lo mismo. Se ha abierto una puerta y en una circunstancia y edad. Estoy muy tranquilo y disfrutando", aseguraba el artista.

Después de hablar sobre la serie, Susanna Griso ha hecho un repaso a la carrera de Imanol Arias, quisiendo saber más sobre uno de sus momentos más felices. "Yo soy muy consecuente que he vivido en dos siglos. No he vivido un momento pleno. La transición tecnológica no llegué a la anterior y esta aun no se ha desarrollado. Puedo intuir. Puedo ver la vida y me siento muy desconectado del barullo", respondía el actor.

Sin embargo, antes de terminar la entrevista, Susanna Griso ha preguntado a Imanol sobre uno de los temas más delicados que le rodean, sus problemas con Hacienda. "Se retrasa el juicio y he llegado a un acerdo. Los errores fiscales que se han podido cometer se han subsanado. El juicio se retrasa. Estoy feliz y tranquilo", filanizaba.