La tajante respuesta de Edurne a los rumores de una posible crisis con David de Gea

Edurne y David de Gea se han convertido en una de las parejas más populares del país en los últimos años. Sin embargo, durante las últimas semanas muchos medios comenzaron a señalar que habría una crisis en su relación. Los rumores no han dejado de crecer, llegando al punto en el que la artista se ha enterado de ellos y ha decidido contestar de manera tajante y directa a las especulaciones.

Edurne ha sacado recientemente un nuevo álbum titulado éXtasis y poco después de promocionar este nuevo proyecto ha desmentido los rumores. La artista ha señalado que entre ellos no hay ningún tipo de crisis, afirmando que están más felices que el primer día. Además, ha querido asegurar de manera tajante que ninguno de los rumores es cierto: “Ni nos hemos separado ni hemos tenido una crisis”.

En realidad, la razón por la que no se los ha visto juntos tan a menudo como muchos esperarían tiene que ver con sus profesiones. Y es que, en algunas ocasiones incluso han llegado en mantener una relación a distancia, pero al parecer no han tenido ningún problema con ello. “Llevamos 14 años así, no es algo que tengamos ahora un problema”, afirmaba Edurne.

Dicho esto, en la actualidad la familia se prepara para viajar a Italia, debido al reciente fichaje del portero por el club de Florencia. “Me gustaría aprovechar para llevar mi música allí, ya que voy a estar tanto tiempo”, señalaba Edurne cuando le preguntaron acerca de su carrera profesional en esta nueva etapa de su vida.