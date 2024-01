Requisitos, plazos y cómo solicitar la ayuda de hasta 1300 euros para sacarse el carnet de conducir

El carnet de conducir es un proceso por el que deben pasar todos los españoles que quieran circular en coche por las carreteras de nuestro país. En España, superando el examen teórico y práctico a la primera, esta licencia tendría un coste de 670 euros. Sin embargo, en caso de no aprobar el práctico hasta el tercer intento, el precio aumentaría hasta los 1.500 euros.

En este contexto, muchos españoles no pueden permitirse alcanzar estar cifras, pero el coche sigue siendo un vehículo indispensable para ir a trabajar o estudiar en muchas zonas de España. Para facilitar el acceso a esta licencia, varias comunidades autónomas ofrecen ayudas que se pueden solicitar si cumples con los requisitos mínimos.

La Junta de Andalucía ofrece diversas subvenciones para el carnet de camión para los habitantes de esta comunidad que estén en posesión del permiso B y registrados en el Servicio Andaluz de Empleo. En Málaga, se ofrece una ayuda de 100 euros para cualquier tipología de carnet.

En la Comunidad de Madrid existen los bonos de formación de 600 euros, disponibles para los permisos C, D y C+E si estás trabajando o registrado como demandante de empleo en la comunidad. Por otro lado, en Cantabria se publicaron ayudas de 200 euros para jóvenes de entre 16 y 30 años. La misma finalizó el 31 de julio de 2023, pero se espera una ayuda similar para este mismo año.

Castilla y León ha aprobado recientemente unas subvenciones para "incentivar la obtención del permiso de conducir de las clases C o C+E/D o D+E y/o del certificado de aptitud profesional". En Galicia, se ha abierto un plazo hasta el próximo 30 de septiembre de 2024, para los permisos B (400 euros), C (650 euros) y D (1.300 euros).

En La Rioja no ofrecen ayudas, pero sí que conceden préstamos sin intereses para jóvenes entre 18 y 30 años que quieran sacarse el carnet B (2.000 euros) y C y D (3.000 euros). Finalmente, la Región de Murcia anunció que costearía la formación de los carnets C y D a los desempleados, para "paliar el déficit de conductores profesionales que existe en la actualidad".