“Que no se drogue”: el sorprendente requisito de un hostelero para su cocinero

Con el auge de las redes sociales cada vez es más fácil enterarse de algunos de los momentos más sorprendentes que le suceden a otra gente en su vida. Y es que, recientemente se ha viralizado en X (anteriormente Twitter) una oferta de trabajo bastante surrealista.

La cuenta Soy Camarero mostraba la oferta junto al texto: "Cuando las ofertas de trabajo crees que no te van a sorprender, zas".

La captura que se ha vuelto viral rápidamente mostraba el texto de la oferta de trabajo, en la que se podía leer lo siguiente: "¡Aviso urgente, en Jorge's buscamos cociner@ que no se drogue, sea mentalmente human@, no sea alcoholic@ y quiera trabajar! Lo que no sepa se le enseñará. Abstenerse personal que no cumpla los requisitos mínimos. Interesad@s enviar o llevar curriculum para entrevista. En Talavera de la Reina, qué triste tener que estar así..."

Los usuarios no daban crédito con la oferta, encontrando muy divertido el texto y los surrealistas requisitos que se podían leer. Dicho esto, algunos usuarios apoyaron la iniciativa del local, señalando que es una buena idea incluir este requisito de una forma tan directa. “Sinceramente, me parece genial la oferta”, señalaba uno de los usuarios de la red social.

Otros internautas señalaban que, en un sector tan complejo como el de la hostelería, algunas ofertas de trabajo pueden despertar más desconfianza que entusiasmo. La frase "querer trabajar" en un anuncio es interpretada por muchos como un indicio de condiciones laborales precarias. Con todo, la situación ha generado un poco de debate en torno a si este tipo de ofertas deberían existir y la preocupante situación del sector.