El requisito que debes cumplir para pedir la ayuda de 200 euros para comida

Necesitas disponer de Cl@ve, certificado electrónico o DNI-e No hay que aportar documentación alguna

El Gobierno aprobó a finales de 2022 una ayuda extraordinaria de 200 euros para paliar los efectos de la inflación en cientos de miles de familias, estando especialmente dirigidas a todas aquellas personas físicas que cuenten con bajo nivel de ingresos y patrimonio, y que durante el año 2022 fueran asalariados, autónomos, o beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo.

Más allá de estos requisitos, no se confirmó ningún otro, pero ahora sabemos que también existe un segundo condicionante para pedir esta ayuda entre el 15 de febrero y el 31 de marzo de 2023.

Para solicitar esta ayuda extraordinaria, tienes que presentar un formulario en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El problema es que para enviar la solicitud, necesitas disponer de Cl@ve, certificado electrónico o DNI-e, su fecha de validez y el PIN correspondiente.

Es decir, quienes no tengan acceso a internet (muy pocos hogares) o no sepan utilizar la Sede Electrónica, no podrán presentar el formulario y se quedarán sin ayuda.

La única alternativa sería presentar el formulario a través de un tercer (ya sea con poderes o mediante colaboración social). En resumen, el trámite no se admitirá en físico, y dependerá en exclusiva de la vía online.