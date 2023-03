Cómo rellenar tus calamares sin desperdiciar nada según Karlos Arguiñano

El popular cocinero te enseña a aprovechar los calamares al 100% ¿Y si preparas un relleno para aprovechar al máximo este producto?

Karlos Arguiñano no solo nos enseña a cocinar sus mejores platos en el programa Cocina abierta de Antena 3. También lo hace en su cuenta de Instagram. Y en una de sus últimas publicaciones, el cocinero vasco nos ha enseñado unas cuantas claves para rellenar los calamares y no desaprovechar nada. ¿Nunca te ha ocurrido que estás preparando tus calamares y tienes la sensación de tirar una parte importante de ellos?

El consejo de Karlos Arguiñano para no desperdiciar tus calamares

"Aquí veis cómo se rellenan una vez limpios. Tengo dos calamares de un tamaño bonito, metemos las dos aletas dentro, los tentáculos, sin los ojos ni la boca y no le ponemos palillo, porque luego se cierran ellos solos y no se escapa nada". De esta forma, no desaprovecharás ni las aletas ni los tentáculos, dos de las partes más sabrosas de un calamar.

Lo más curioso al preparar los calamares rellenos es que muchos colocan unos palillos para que se cierren y que no se escape nada del relleno, incluyendo la verdura picada. Sin embargo, Karlos Arguiñano desmonta este mito, porque él no los usa en absoluto. ¿No te sorprende tanto como a nosotros?