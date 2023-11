Las redes sociales cargan contra Joana Sanz por blanquear una violación

Durante una entrevista para '¡De viernes!' la modelo ha respondido todas las incógnitas de su postura ante el caso Alves "Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos" ha afirmado Joana

Desde que salió a la luz el caso Dani Alves, acusado de violar a una joven en los baños de la discoteca Sutton, gran parte de las miradas se giraron hacia Joana Sanz, la esposa del jugador.

En sus primeras declaraciones la modelo tinerfeña trató la agresión sexual de infidelidad, su discurso ha ido variando según el futbolista cumplía condena en Brians 2, pero ahora Joana Sanz, ha roto su silencio sentándose por primera vez en un programa de televisión para afrontar las preguntas que todo el mundo se hace y ha dejado muy claro que sigue del lado del jugador.

Casi un año después del ingreso de Dani Alves en prisión por agresión sexual, Joana Sanz ha contado cómo vivió aquellos primeros días y ha despejado la duda que acecha al matrimonio: la modelo no se divorciará.

Después de idas y venidas, en que Joana había anunciado su divorcio del jugador la modelo ha decidido continuar casada con Dani Alves.

Para la modelo , los primeros días desde el ingreso de prisión fueron una angustia vital y ahora admite verlo todo con otra perspectiva.

"El 20 de enero fue cuando mi marido entró en prisión. Yo sentía que ya no tenía como un porqué, ¿para qué vivir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué?”, afirma Sanz entre preguntas, apuntando a los cargos por violación de Alves a finales del pasado mes de diciembre.

Joana se enteró a través de los medios, "fue como un jarro de agua fría" afirma y en la primera conversación que tuvieron la modelo tenía una pregunta a resolver: “Yo le echaba en cara realmente saber si había habido una infidelidad. En un momento tan duro de mi vida me ha fallado. A mí se me cae el mundo y yo digo hasta aquí”, detalla.

Sin embargo, con el tiempo, ve otros matices en aquel diálogo y reflexiona con un nuevo prisma: “el inicialmente me lo negaba absolutamente todo. A día de hoy lo entiendo, se acababa de morir mi madre, qué me va a decir”.

Unas palabras que han enfadado a las redes, después de que la modelo mostrase su gran preocupación por una "infidelidad" y no por saber si se trataba de una agresión sexual.

Joana Sanz se pronuncia sobre la supuesta víctima de su marido, Dani Alves: "Yo solo pienso en mí"



Joana Sanz no se divorciará y las redes se encienden

Durante la entrevista Joana Sanz decidió despejar todas las incógnitas y no dudo en responder sobre su divorcio: “Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento”, afirma, admitiendo también que al principio no fue esa su decisión: “él me dijo que hiciera lo que quisiera que no me iba a dar el divorcio y después yo dije ‘pues aquí seguimos’”.

Y se ha mostrado disponible para él: “Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos”, ha confesado, añadiendo también que “nunca antes había sucedido nada como para crear un rechazo hacia él” y que “el amor está independientemente de casados o no casados”. “Es mi familia, yo voy a seguir estando, el tiempo dirá”, ha zanjado.

Unas declaraciones que han hecho estallar a las redes

La posición de Joana Sanz ante una agresión sexual ha hecho enfadar a las redes que consideraban su postura como el blanqueo de una violación.

“¿Joana Sanz acaba de calificar la violación de su ex a una chica como una infidelidad?”, se cuestionaba uno, mientras que otro disertaba escuetamente sobre la entrevista: “A Joana Sanz le importa la infidelidad y no lo demás, y así miles de personas que cierran los ojos ante las injusticias mientras no sean propias”, sentenciaba otro.

Tras una entrevista cargada de titulares, en las que Joana Sanz se ha posicionado claramente a favor de su marido, las críticas no han tardado en llegar.