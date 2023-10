Las redes arden con un posible 'tongo' en el programa 'El Cazador'...¡más de 100.000 euros en juego!

Usuarios de la red social 'X' manifestaron su opinión sobre la extrema facilidad de las preguntas finales Los ganadores se llevaron más de 100.000 euros tras acertar las cuestiones

El pasado martes el programa 'El Cazador' repartió 102.000 euros a los ganadores del programa, un premio que no pasó desapercibido en redes sociales por la escasa dificultad en las preguntas finales. Cantidad de usuarios de 'X' compartieron este pensamiento en sus perfiles.

El programa de televisión "El Cazador" es un concurso de conocimientos que ha sido adaptado en varios países. Originalmente, se originó en el Reino Unido con el título "The Chase". La versión española del programa, conocida como "El Cazador", se estrenó en 2015 y se emitió en el canal de televisión Antena 3.

El programa presenta a un concursante o un equipo de concursantes que responden preguntas de cultura general con el objetivo de acumular dinero. Sin embargo, en "El Cazador", el concursante luego se enfrenta a un "cazador", un concursante experto en conocimientos que intenta atrapar al concursante y evitar que se lleve el dinero acumulado. El cazador también responde preguntas y, si logra atrapar al concursante, este último pierde el dinero que ha ganado. Si el concursante logra evitar ser atrapado, gana el dinero.

Estas fueron las preguntas finales

Algunas de las últimas preguntas fueron, supuestamente, más que asequibles: ¿De qué banda son los éxitos 'Californication' o 'Under the bridge? o ¿En qué año Zinedine Zidane fichó por el Real Madrid?, dos retos que no suponen demasiada dificultad en una fase final del programa.

La cuenta oficial de 'El Cazador' publicó el video de los ganadores minutos después, y el tuit no tardó en llenarse de respuestas cuestionando la facilidad de las pruebas.

Me alegro por María pero me parece que las preguntas que les han hecho a los concursantes eran para niños de EGB, me parece un poco raro el nivel de las preguntas — Flypa (@flory1955) October 17, 2023

El nombre de un libro escrito por el reconocido autor español Juan Gómez Jurado o el título de una película de Meryl Streep y Julia Roberts fueron las dos últimas preguntas, unas 'pruebas de fuego' sin demasiada dificultad para muchos espectadores del programa.

#ElCazador801 Me ha sorprendido que las preguntas para dar un premio de +100.000 euros fueran tan fáciles



Cuantos travesaños tiene una portería... — Juanjo Efese (@JuanjoScience) October 17, 2023

Tras acertar las preguntas, los participantes se embolsaron una cantidad de 102.000 euros.