Las redes arden al descubrirse un sarcófago con la imagen de un personaje de los Simpsons

Una de las series que más llevan en televisión son Los Simpson, y es que por todos es sabido que esta familia estadounidense tan curiosa ha predicho algunos de los acontecimientos de nuestra historia reciente.

Pero esta vez, los han predicho a ellos. En octubre de 2023 'The Egyptian Gazette' publicó el hallazgo de varias piezas arqueológicas en Minya, en el Medio Egipto. Se encontraron tumbas de un gran valor histórico y científico pertenecientes al llamado Reino Nuevo (1550 A.C. - 1069 A.C.) de la XX Dinastía.

Entre estos hallazgos se encontraba el sarcófago de Nany, la hija de un sumo sacerdote. Lo más sorprendente es que la imagen grabada en la tumba es igualita a Marge Simpson. Piel amarilla, vestido de color verde y un tocado azul que recuerda a la melena azulada de Marge.

Esta coincidencia no ha pasado desapercibida entre los usuarios de las diferentes redes sociales, que no han dudado en mostrar su asombro y dar su opinión sobre esta situación. "Me pinchan y no sangro!", dice un usuario.

Me pinchan y no sangro!



Descubren un sarcófago egipcio de 3.500 años de antigüedad con un dibujo clavado a Marge, de 'Los Simpson'. pic.twitter.com/tTUvFgrHVP — Viral Out Of Context (@Viralofcontext) June 19, 2024

¿Habéis visto lo del sarcófago egipcio? Si yo fuera la CIA ya habría llamado a Matt Groening a una sala de interrogatorios, qué cojones. pic.twitter.com/wpkVHf5170 — Dani LG 🏛️🚜 (@lopezg_dani) June 19, 2024

