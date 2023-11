Las redes arden con el comentario de un hombre en 'First Dates': "La pondría a hacer deporte.."

Gio y Ubay tuvieron una cita de lo más desafortunada Decenas de espectadores criticaron la actitud del participante en la red social 'X'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa juntó en esta ocasión a Ubay y Gio, en una cita que fue de mal en peor. Al principio de la noche él confesó que, pese haber tenido varias relaciones antes, nunca habían fructificado demasiado en el tiempo. "He tenido unas cuantas parejas pero yo considero que, cuando han pasado seis meses o un año, si no tiene que ser, pues no es. Cuando encuentre a la persona que realmente me llene en todas las facetas de mi ser, pues será esa persona".

Ubay arrancó la cita con frases más que polémicas, declarando que buscaba una mujer 'completita': "Que esté de buen ver, si no ya la cosa... También que tenga inteligencia y, sobre todo, que emocionalmente está bien. Porque eso me cuesta bastante".

"Con los tiempos que corren del empoderamiento femenino que luego se desempoderan cuando hay que sacar recursos... eso me revienta. Pero es lo que nos ha tocado vivir y no me extiendo más porque sino haría una disertación anti progre y aquí me iba a crucificar todo Dios". Las redes sociales se incendiaron con sus palabras

En especial, fue en la red social 'X' (antes Twitter) en la que decenas de telespectadores se mostraron radicalmente en contra de Ubay. "Gio mucha mujerona para ese imbécil" o "Ahora entiendo por qué a Ubay no le duran las parejas" fueron algunos de los mensajes.,

Gio mucha mujeróna para ese imbécil #FirstDates3N — ᴅɪɴᴏʀᴀ 🤠 (@xDinoraRosales) November 3, 2023

La conversación entre ambos avanzaba, conociéndose cada vez más, hasta que llegó la última perla de Ubay. Preguntado por qué le parecía su cita, afirmó: "Me cuadra todo menos físicamente. La pondría a hacer más deporte para que se pusiera como un figurín". Sus palabras metiéndose con el físico de la mujer con la que estaba cenando no sentó nada bien en redes.

Después de hablar sobre sus relaciones pasadas, Gio le explicó a su cita que su última relación fue muy tóxica. El comensal mostró interés en esta toxicidad, y Gio compartió que había tenido muchos celos en esa relación debido a las circunstancias. Sin embargo, Ubay no estaba completamente convencido y comentó: "La mayoría dice lo mismo. Habrá que ver los motivos, ya que yo también solía ser celoso hasta que hice un trabajo de introspección".

Para concluir la cita, Ubay le dijo a Gio que la invitaba a cenar, enfatizando su independencia: "No me gustan las actitudes hipócritas del feminismo, así que esta vez invito yo". Ambos tomaron la decisión final de seguir conociéndose más allá de las cámaras de Cuatro y expresaron su deseo de hacerlo.