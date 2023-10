El rechazo más epico de todo 'First Dates': "Lo que más me ha gustado de Tanya es nada"

"Yo me he asustado cuando me has dicho aquí está mi vaquero, ¿no?" Tanya es domadora de caballos y ha venido al programa en busca del amor

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Tanya ha venido al programa a buscar a un vaquero, es domadora de caballos, también ha sido profesora de equitación y se ha dedicado a la equinoterapia. Con tanta vinculación al mundo ecuestre Tanya tiene claro su objetivo: "estoy buscando a mi vaquero a ver si es capaz de domarme a mi".

Andrés es profesión de equitación, algo que ha encantado a Tanya que vive con pasión el mundo de los caballos, nada más verle le ha preguntado: ¿Eres mi vaquero? A priori, ambos tienen muchas cosas en común pero parece que el feeling solo ha saltado por parte de ella porque cuando a Andrés le han preguntado por Tanya... "Cuando viene una chica así, rubia, con todos los pelos rizados y esa ropa así de brilli brilli...no me mola nada", ha dicho ante cámaras.

Tanya no solo tiene una yegua, también tiene un mastín que es de lo más inteligente, baila con ella y hasta canta: "Yo con el piano le marco el tono y el te sigue, lo estoy preparando para el Got Talent", le ha dicho a su cita que se ha quedado a cuadros. Además a ella también le gusta cantar y casi sorprende a Andrés con una canción en plena cena pero el le ha frenado rápido: "Me da vergüenza que la gente cante delante mio, tu cena, cena".

Mientras que Tanya pensaba que todo iba bien Andrés lo tenía claro: "lo que más me gusta de Tania es: nada", ha afirmado. Y en la decisión final, Andrés se ha despachado diciendo todo lo que no le había gustado de su cita, y por supuesto, no ha sido el vaquero que Tanya estaba buscando.