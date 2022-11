Rechaza a su cita de First Dates por el color de sus ojos: “No puedo con esto”

La ilusión de Sarai en First Dates ha durado cinco minutos hasta que he visto a su cita Frank, su cita, tiene los ojos azules y eso le da grima a Sarai

Sarai ha llegado al restaurante y programa presentado por Carlos Sobera con toda la ilusión del mundo de poder conseguir al amor de su vida. Sin embargo, su ilusión se ha evaporado a los cinco minutos después de que haya mirado a su cita, Frank, a la cara. ¿Qué tenía este chico que no le gustaba nada a ella? Sorprendentemente ojos azules. “Es de mi rollo, alto tatuado, moreno, pero… los ojos azules, no”. Ha declarado ella, aparte de decir que era un chico guapísimo.

La chica se ha mantenido en sus trece, diciendo que los ojos azules le dan grima y que no los soporta de ninguna manera. El ha dicho que su padre también los tiene azules, tampoco me dan tanta grima.

Ella fuera de cámara ha declarado que “No le he querido decir nada, pero la opinión de sus padres me importa un pito”. Por otro lado, él ha dicho que le gusta que sea sincera porque yo baso mi vida en la sinceridad. “No gustarle a alguien también me gusta”.

Es así como la historia ha acabado antes de empezar y cada uno se ha ido por su lado sin hacer más comentarios.