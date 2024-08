Así reaccionaría Rodolfo Sancho si su hijo es condenado a pena de muerte en Tailandia

Quedan pocas semanas para conocer la resolución del polémica caso de Daniel Sancho. El hijo de Rodolfo Sancho lleva cerca de un año encarcelado en la prisión de Koh Sumai, Tailandia. El cocinero español está acusado de haber asesinado y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, mientras se encontraba en el país asiático.

La vida del joven ha cambiado para siempre, pero también lo ha hecho para sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. El intérprete ha visitado la emisora EsRadio para promocionar 'Un paseo por el Borne', su nuevo largometraje. Durante la entrevista, ha revelado cómo se sentía a pocas semanas de la sentencia.

La resolución se dará a conocer el próximo 29 de agosto, y a pesar de la situación, el actor español sigue adelante con sus proyectos. "Estoy bien, estable", decía al principio. "No estoy amargado, no estoy depresivo", aclaraba al respecto de la situación. Rodolfo ha asegurado que está "luchando en la vida", y tiene la firma creencia de que "lo que no te mata, te hace más fuerte y más sabio".

En el peor de los escenarios, donde Daniel Sancho sería condenado a pena de muerte, el intérprete ha avanzado como sería su reacción. "Todo pueden ser desgracias o retos. Soy de los que prefiere ver la vida como un reto y un aprendizaje y tirar para adelante", aseguraba.