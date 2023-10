La reacción de una soltera con la confesión de su cita: "Que me diga que su religión es el Atleti..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños Jair y Celia no se entendieron desde el primer momento de su cita

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Uno de los encuentros destacados de la noche involucró a Celia y Jair. La joven soltera de 24 años se presentó en el programa con la convicción de tener una personalidad fuerte y transparente, afirmando: "Mis pensamientos se reflejan claramente en mi rostro".

Sin embargo, desde el primer momento, Celia tuvo claro que Jair no encajaría en su idea de pareja ideal. "Es agradable, pero no es exactamente mi tipo, es un poco más bajo de lo que me gusta y tiene barba, lo cual no me atrae", afirmó. Esta sensación fue mutua, ya que Jair también admitió: "Su apariencia me resultó un poco sorprendente. No es el tipo de mujer en la que suelo fijarme".

Jair era un apasionado del fútbol, siendo seguidor del Atlético de Madrid, un tema que distanciaba aún más a la pareja, ya que Celia no compartía su entusiasmo por el deporte.

La conversación se volvió aún más tensa cuando Celia abordó dos temas espinosos: religión y política. Jair, de manera humorística, afirmó que su religión era el Atlético de Madrid, lo cual sorprendió a Celia, quien exclamó: "Que me diga que su religión es el Atleti... ¿Por qué?". En cuanto a política, Jair confesó: "Mi familia es de izquierdas, así que en lo que respecta a política, sigo la opinión de mi madre". Esto provocó la indignación de Celia.

Sin embargo, las sorpresas no se detuvieron ahí. Jair, en un giro inesperado, describió su orientación sexual como "hombre, heterosexual, CIS y básico", lo que desconcertó a Celia.

Finalmente, en la fase final de la cita, Jair se mostró dispuesto a tener una segunda cita con Celia, pero esta rechazó la oferta, ya que no había sentido ninguna chispa de conexión entre ellos.