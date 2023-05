La reacción de Piqué cuando se enteró de que sus hijos saldrían en la nueva canción de Shakira

Los hijos de Shakira aparecieron en su última canción El entorno del jugador ha desvelado cómo se enteró

Hace escasos días el mundo de la música recibía la noticia de que los hijos de Shakira y Piqué aparecían en la última canción de la artista colombiana: "Acróstico". La letra de la canción formaba un acróstico con el nombre de los dos niños.

Ha sido Lorena Vázquez la que ha desvelado cómo recibió el exjugador del FC Barcelona la noticia de la aparición de los niños en dicha canción. Lo hizo en el programa de Sonsoles Ónega.Sonsoles preguntó: "Lorena, ¿esto qué? Ella se quejó de que sus hijos participaran en la Kings League de Piqué, pero la Kings no es un videoclip...".

"Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho", explicaba Lorena Vázquez.

"Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip" contaba Lorena.

La periodista de Prensa Ibérica sentenciaba: "Creo que si ella pide en un comunicado que se respete la intimidad de sus hijos y, de golpe, aparezcan en un tema musical que va a dar la vuelta al mundo. No entiendo que primero pida que se les proteja y luego los saque ella".