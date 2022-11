La reacción de Obama cuando le preguntan si va a comprar los Phoenix Suns de la NBA

El expresidente de los Estados Unidos fue preguntado sobre la posibilidad de adquirir los Phoenix Suns Los rumores apuntan a que es perfectamente posible que acabe sucediendo

El expresidente de los Estados Unidos fue preguntado en pleno miting sobre la posibilidad de adquirir la propiedad de los Phoenix Suns de la NBA. La franquicia de Arizona lleva en venta desde que Robert Sarver, su todavía propietario, fuera apartado por comportamientos racistas y misóginos.

Former President Barack Obama is speaking tonight in Phoenix and opened on the rumors of him being a part of a group interested in buying the Suns.



“I didn’t know I was in the market and by the way neither did Michelle. But I will say this: The Suns are looking pretty good.” pic.twitter.com/kkjtUz19MH