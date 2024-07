La reacción de María José Suárez a la pillada de Escassi con Hiba Abouk

En la edición de este miércoles, la revista Semana ha publicado unas fotografías que confirmarían la relación entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk. Las imágenes fueron captadas a la salida de un restaurante en Madrid, donde ambos compartieron una cena "con una intención clara de dejarse llevar".

En la publicación, el periodista Jorge Borrajo ha explicado que la incipiente pareja "llevan viéndose varias semanas. Esas fotos son las que se han podido captar de uno de sus encuentros. Sabemos que ha habido más. Las imágenes son del jueves pasado, 18 de julio", comentaba el comunicador.

Este encuentro se ha producido poco después de que la intérprete negara estar relacionada con el jinete español. "No nos estamos conociendo de nada, ni nos estamos dando ninguna oportunidad de ningún tipo. Ese día estuve con muchísima gente", explicaba Hiba Abouk tras las fotografías en la fiesta de El Turronero.

En este contexto, 'Semana' indica que la ex de Escassi, María José Suárez, ya ha conocido estas nuevas imágenes a través de Paloma Barrientos. La colaboradora de 'TardeAR' le habría mostrado estas nuevas fotografías, y esta sería su reacción: "Yo estoy muy tranquila. Yo ya he pasado página y estoy en otra historia. Él puede hacer lo que quiera. Yo ya me expliqué", opinaba la modelo.