La razón por la que no existen los ojos azules pese a que los veas a diario

Los expertos aseguran que los ojos azules no existen (tampoco es que sean producto de nuestra imaginación)

Seguro que conoces a varias personas con los ojos azules, y puede que pienses, al igual que muchos, que este color de ojos es el más atractivo a simple vista. Pero déjanos decirte que los ojos azules no existen, y que el color azul que ves en esos ojos es producto de tu imaginación. Bueno, no tanto de tu imaginación, como sí de la ciencia.

Los ojos azules no existen porque el ojo humano no tiene ningún pigmento azul que aporte esta tonalidad. Y sí, en torno al 10% de las personas tiene los ojos de este color, pero el motivo por el cual los ojos adquieren el tono azul es porque los colores son la forma en la que nuestros ojos interpretan la luz que les llega prodecedente de los objetos que hay alrededor. Es decir, partamos de la base de que los colores no existen: cada tono depende de la luz que reflejan o absorban los objetos.

La luz se compone de una seire de longitudes de onda, cada una identificada con un color. Cuando la luz acanza un objeto, este refleja o absorbe algunas de las ondas según su material de fabricación, determinando así su color.

Sí, la melanina provoca que los ojos tengan un color u otro, pero quienes tienen los ojos azules, la capa frontal de su iris (estroma) no tiene ningún pigmento. Las fibras de los ojos se dispersan y absorben las longitudes de onda más largas de la azul. Es así como durge el tono azul, y por ello que los científicos aseguran que el color azul no existe.