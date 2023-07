La razón por la que la DGT elimina los cursos de recuperación de puntos en las autoescuelas

La DGT ha decidido retirar los cursos para compensar pérdida de puntos

Las autoescuelas poseen dos tipos de negocios. Por un lado, preparan a todos los conductores noveles de cara al examen de la Dirección General de Tráfico (DGT). Por otro lado, también ofrecían cursos de recuperación de puntos para evitar perderlos en caso de sanción. Sin embargo, hablamos en 'pasado' porque esta última alternativa dejó de existir a finales de 2022.

El convenio que regulaban los cursos para compensar pérdida de puntos en el carné de conducir, suscrito por las autoescuelas y la DGT, no se renovó en 2022. De esta forma, el ente público, por el momento, ha decidido eliminar esta posibilidad. No solo ha afectado la medida a los beneficios económicos que puedan tener en un futuro las autoesceulas; también a los pasados, porque las autoescuelas tendrán que devolver los pagos a aquellos usuarios que hayan contratado el servicio, pero no puedan hacer uso y disfrute del mismo.

A partir del próximo 19 de julio, las autoescuelas no podrán impartir clases con el objetivo de compensar la pérdida de puntos del cané de conducir.

Sin embargo, la Confederación Nacional de Autoescuelas ya está trabajando para revertir la situación, porque esta medida no solo impide a estos negocios generar ingresos; también es una importante merma para aquellos conductores que sufran la pérdida de puntos por sanciones de carácter leve.