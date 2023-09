La razón por la que Belén Esteban no acudirá a la boda de Kiko Hernández

Hoy se producirá la celebración de boda entre Kiko Hernández y Fran Antón Un bonito evento que tendrá lugar en Melilla, donde el matrimonio estará rodeado de familiares y amigos íntimos

Hoy se producirá la celebración de boda entre Kiko Hernández y Fran Antón. Un bonito evento que tendrá lugar en Melilla, donde el matrimonio estará rodeado de familiares y amigos íntimos. Sin embargo, aunque se encontrarán muchos de los compañeros del comunicador, hay una ausencia que destaca por encima del resto: Belén Esteban.

El motivo de ausencia no es otro que la planificación. Cuando Kiko Hernández anunció su boda en junio y trasladó las invitaciones a sus hallegados, la ex copresentadora de 'Sálvame' tenía un evento en la agenta que no podría perderse para este fin de semana.

La propia televisiva lo ha compartido en sus redes sociales. Belén Esteban se encuentra muy lejos de España, realizando sus vacaciones en Estados Unidos. Después de pasar por Los Ángeles, Belém se encuentra por Chicago para asistir al concierto de Karol G.

De hecho, la colaboradora ha compartido en su perfil de Instagram la pancarta que lllevará al concierto para animar a la cantante con una de sus frases: "mañana será bonito, pero hoy mejor". De esta forma, se comfirma que la ausencia no se debe a ningun malestar entre ambos, ya que solo unas semanas, Kiko le dedicaba unas palabras a su amiga: "Después de 14 años, seguimos juntos y lo que nos queda".