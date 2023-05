Cómo saber si un schnauzer es de raza: Apariencia y carácter

Una de las razas más leales Te contamos todo lo que debes saber de esta raza

Los perros son el mejor amigo del hombre, pero hay que encontrar aquel que encaje con nuestro carácter. En la actualidad, hay muchas más razas de perros de las que imaginaríamos. Igual que los humanos, cada perro tiene un carácter distinto, dentro de la familia de los perros pequeños una de las razas que más ha conquistado los corazones de sus dueños ha sido la de el schnauzer.

Es importante conocer las distintas características de las razas para asegurarte de que tu estilo de vida podrá ser compatible con el can que estés pensando en adoptar. Por ejemplo, algunos tipos de perro necesitan una actividad diaria muy alta y otros son mucho más tranquilos. Conocer la raza puede ayudarte a entender el funcionamiento de tu perro pero nunca debe ser un factor determinante a la hora de adoptar a un animal.

La decisión de adoptar un perro no debería depender de si se trata o no de una raza pura. De tener ese pensamiento, no estarás capacitado para cuidarlo y atenderlo como es debido. Tener una mascota significa responsabilizarse de una vida cuyo valor es el mismo que el de una persona, por lo que su pureza es una condición completamente secundaria en este sentido.

¿Cómo saber si un schnauzer es de raza?

La altura de los shcnauzer va entre los 45 y 55 cm, con un peso aproximado de 10 a 25 kilos.

Tiene unas medidas bastante proporcionadas, porque el tamaño es casi igual que la longitud.

Su complexión es corpulenta y tiene una fuerte musculatura.

La cabeza es muy singular, su pelo es largo y tupido.

Los ojos, los labios y la trufa tienen un tono oscuro, y las orejas son triangulares, dobladas y de tamaño mediano.

La cola, tiene forma de sable.

Y el pelaje está compuesto por dos capas: la interna, llamada lanilla que es muy fina, y la externa más larga y áspera.

El pelo de la cabeza caracteriza a esta raza: tiene cejas pobladas que le tapan algo de visión y un bigote y barba pronunciados.

Los colores del schnauzer son el sal y pimienta, el blanco, el plata y el negro.

¿Cómo es el carácter del shcnauzer?

Otras claves para saber si tu schnauzer se encuentran en la personalidad, tiene una personalidad muy marcada, y derrocha una confianza inusual en muchos perros.

El sentido de la lealtad es innegociable en su temperamento y la misma confianza que tiene en sí mismo también la mantiene hacía su dueño y su familia.

Cuando es cachorro será importante que le ayudes a socializar con otros perros y personas para que no tenga problemas a la hora de relacionarse en edad adulta, así evitarás que tu amigo sea desagradable o gruñón en el futuro.

El sentido de la obediencia tampoco está entre sus grandes virtudes, por lo que necesitarás tiempo y apostar por el refuerzo positivo para lograr adiestrarlo.

Si te estabas preguntando cómo saber si tu shcnauzer es de pura raza, esto es todo lo que debes saber sobre sus características físicas y su temperamento. Recuerda dedicarle siempre tiempo a tu mascota para crear un vínculo fuerte y sano y disfrutar de una feliz convivencia.