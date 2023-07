La terrorífica predicción de Rasputín sobre el cambio climático que asusta: "Los hombres respirarán la muerte"

El místico ruso vaticinó estas escalofriantes palabras sobre el fin del mundo Él era conocido como "el monje loco", y quiso hacer algunas predicciones antes de morir en 1916

El cambio climático es un problema real que nos afecta día a día y que no hace más que empeorar con el paso del tiempo. Pero aunque nuestra preocupación sobre este fenómeno medioambiental ha surgido principalmente durante los últimos años, Rasputín es el famoso místico ruso que ya hablaba de este fenómeno en sus predicciones antes de ser asesinado en 1916.

Su nombre era Grigori Yefimovich Rasputín y, al igual que hasta ahora muchos han estado atentos a las predicciones que hizo Nostradamus y que han terminado cumpliéndose, muchos han empezado a interesarse en los baticinios que hizo este monje ruso hace más de un siglo. Y es que Rasputín fue conocido por ser un brujo, sanador, consejero del zar Nicolás II y un profeta bastante importante en la sociedad rusa.

Y entre todas las predicciones que hizo, una de ellas tenía relación con el fin del mundo que estaría causado por una serie de catástrofes naturales. Muchos podrían pensar que con esto se refería al cambio climático que estamos sufriendo, ya que además dijo lo siguiente al respecto: “El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte”.

Además de lo anterior, el monje afirmó que todos los hombres morirían por culpa del aire envenenado y que las plantas terminarían sufriendo el mismo destino poco a poco. Esto también se puede relacionar directamente con la polución que hay en el cielo y que hemos provocado los seres humanos. Eso sí, con todo esto no debería cundir el pánico ya que podría ser una predicción que ha acertado por casualidad, aunque claro está que el parecido con la realidad es bastante notable.