Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: "Os odio"

Durante este parón de selecciones, Raphinha ha viajado a Brasil para disputar los últimos partidos de la clasificación para el Mundial 2026. El brasileño ejerce como líder de la 'Canarinha', pero, pese a la distancia, no se desliga de su faceta familiar. El extremo del Barça suele publicar en sus redes sociales escenas entrañables junto a su hijo Gael, pero en esta ocasión ha salido al paso para denunciar un acto vivido en Disneyland París.

Raphinha ha subido varios vídeos a su cuenta de Instagram en los que ha arremetido con dureza contra un trabajador del parque por negarse a atender a su hijo: "Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos. Prefiero llamarlo desprecio antes que otra cosa. Son una vergüenza", rezan las palabras del jugador brasileño.

El extremo del Barça se muerde la lengua ante lo sucedido y evita catalogar de forma directa el acto como racismo, pero pone el foco en que el empleado que se esconía tras el disfraz sí que se mostró cariñoso y abarzó a otros niños de piel blanca: "Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?", se pregunta Raphinha.

No obstante, en las siguientes 'stories', sube el tono en defensa de su hijo Gael: "Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Disneyland París, ese empleado es una mierda, es estúpido", sentencia la estrella del Barça.

En el mismo sentido se ha pronunciado la mujer del jugador, Taia Belloli, que, al parecer sí estuvo presente durante lo ocurrido: "¡Le dio las dos manos a la niña para no darle la suya! Y no contento, se fue con la niña lejos de él. Qué odio", dice.

Ahora habrá que ver si Disneyland París reacciona ante la denuncia de Raphinha y su pareja en sus redes sociales, en las que suman casi 16 millones de seguidores. Veremos si el parque temático ofrece una explicación, presenta disculpas o incluso toma medidas concretas respecto al comportamiento de su empleado, dada la repercusión que está causando la queja del futbolista, ya que ello podría afectar a la imagen de la compañía.