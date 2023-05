Rafa Mora revela cuál será su trabajo tras el cierre de 'Sálvame'

Tras el cierre de 'Sálvame', existía algo de preocupación por el futuro del valenciano y sus fuentes de ingresos Rafa Mora está seguro de que no le va a faltar trabajo

Desde su primera aparición en 'Mujeres y hombres y viceversa', Rafa Mora ha participado en diferentes programas de televisión. Ahora, tras el cierre de 'Sálvame', existía algo de preocupación por el futuro del valenciano y sus fuentes de ingresos una vez termine su colaboración en el programa.

El valenciano está seguro de que no le va a faltar trabajo, aunque sea fuera de televisión: "A mí no me va a faltar el trabajo después de 'Sálvame'. Trabajo en la discoteca La Reserva y este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un beach club en Ibiza" comentaba a sus compañeros.

Además, durante el programa ha dado conocer su faceta como organizador de eventos y ha intentado tranquilizar a sus compañeros por si estaban preocupados en la búsqueda de un puesto laboral. "No os preocupéis que este verano, por lo menos, os doy curro a quien quiera". decía el colaborador.

Rafa Mora cuenta con diferentes ingresos gracias a sus redes sociales, donde cuenta con más de 620.000 seguidores. Gracias a su perfil puede realizar diferentes contrataciones para eventos, bolos o presentaciones donde quieran contar con su presencia. Además, el valenciano cuenta con inversiones inmobiliarias fuera de la televisión.

"Llevo más de diez años tirando de alquileres, tengo dos casas que compré sin hipoteca en Benicàssim y Castellón" y añadía "Si me adapto a un sueldo de 1.000 o 1.500 euros al mes, ajustándome el cinturón, me puedo tirar 30 años sin trabajar".

Mediaset podría retrasar el final de Sálvame

Como decíamos, en un primer momento se había asegurado que el próximo 16 de junio sería la última tarde en la que los colaboradores de Sálvame participarían en el programa. Pero la cadena baraja una nueva fecha, quizás analizando que los datos de audiencia han subido durante las últimas jornadas.

Es más, aunque se ha confirmado el final del programa, Mediaset no ha comunicado a los trabajadores de Sálvame esta decisión, por lo que sigue sin haber una fecha encima de la mesa.

Desde Mediaset, según la citada revista, ya estarían pensando en dar carpetazo a Sálvame una semana más tarde, el próximo 23 de junio. Es decir, siete días después de lo previsto. Eso sí, insistimos en que el grupo de comunicación no ha comunicado a La Fábrica de la Tele la fecha oficial de cierre.

¿Por qué el día 23 de junio? Primero, porque este es el último día de colegio en muchas comunidades autónomas. Y segundo, por coincidir con el aniversario de la muerte de Mila Ximénez, una de las colaboradoras más míticas del programa. Sin duda, sentido tendría.