Rachel Valdés habla por primera vez tras romper con Alejandro Sanz

Rachel Valdés, expareja de Alejandro Sanz, está viviendo una gran etapa profesional en su entorno laboral La artista ha inaugurado una exposición y ha pronunciado sus primeras palabras tras la ruptura con el cantante madrileño

Rachel Valdés, expareja de Alejandro Sanz, está viviendo una gran etapa profesional en su entorno laboral. Recientemente, la artista ha inaugurado una exposición y en dicha presentación, ha concedido una entrevista a 'La Razón' donde ha pronunciado sus primeras palabras tras la ruptura con el cantante madrileño.

"El éxito, como la felicidad, es una palabra muy subjetiva. Depende mucho de cada persona. En mi caso, se trata de encontrar el equilibrio entre lo personal, lo profesional, y lo espiritual", explicaba la artista cubana. "Cada obra que hago forma parte de lo que soy, de dónde vengo y de cómo percibo el mundo. En particular esta serie es un acercamiento a mí y a las experiencias que he tenido", contaba sobre su obra.

"Creo que vivir la realidad de una maner más consciente y presente es bien importante y necesario, especialmente en la era en la que estamos viviendo, con tanta inmediatez, tanta información, y tanto estrés". Aunque tenga éxito profesional, ha querido denunciar las exigencias que tiene la mujer en el arte.

"A la hora de crear no creo que exista una diferencia, creo en el poder de la obra, y no del género. Pero sí es cierto que en el mercado del arte las reglas son un tanto diferentes, y existen algunas desigualdades. La mujer muchas veces no es tomada tan en serio como el hombre, y siento que debe demostrar mucho más su valía y capacidad".

Después, Rachel Valdes también hablo de como trabaja en relación con su momento actual: "No suelo trabajar con plasmar mi emoción directamente. Muchas veces prefiero trabajar en base a una idea o traducir una emoción pero después de analizarla en profundidad, pero este momento de mi vida a lo mejor lo plasmaría con un environment, más que con una pintura, con una obra que involucre cambios de temperatura, sonido y olor".