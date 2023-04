Si quieres ahorrar dinero, sigue estos 5 trucos

Los expertos recomiendan estos trucos Si buscar ahorrar todo lo posible durante 2023, sigue estos consejos

Ahorrar siempre es algo más que necesario, pero evidentemente ahora lo es más, puesto que se nos presenta un ciclo económico complicado e incierto. Sin embargo, este 2023 debería poder darnos algún respiro e incluso debería dejarnos ahorrar algo de dinero. De hecho, los expertos recomiendan ahorrar ahora que será posible, pero son conscientes de que sigue siendo muy difícil para la gran mayoría de la población que sobre dinero al final del mes.

Ese es el motivo por el que ya se han compartido algunos trucos para que mejoremos nuestras finanzas personales y dispongas de una salud económica algo más decente. Dicho esto, estamos aquí para contaros 5 trucos que deberían ayudaros a ahorrar algo de dinero a lo largo de este 2023, por lo que estad atentos a ellos. Vamos a ver en qué consisten estos trucos compartidos por el usuario de Twitter @byalexlozano.

5 reglas para ahorrar dinero (que un día podrían salvarte la vida) 💸👇: — Alex Lozano (@byalexlozano) 1 de diciembre de 2022

Reparte tus ingresos de esta manera: usando la regla del 50/30/20

Tener definida una escala de prioridades es esencial para manejar correctamente tu dinero. Y la mejor forma es seguir esta regla. Hay que distribuir los gastos en dos grupos: los imprescindibles, a los que debes destinar un 50% de tus ingresos, y los de ocio, que pueden llevarse hasta un 30%. ¿Qué ocurre con el 20% restante? Sencillo: debes ahorrarlo.

También existe la posibilidad de invertir parte de ese dinero, pero es imperativo que ese dinero vaya destinado a gastos futuros. Así dispondrás de un colchón suficiente ante complicaciones económicas, que nunca se sabe cuándo pueden aparecer.

Sigue la regla del 1% o el método austriaco para ahorrar

Otra norma que debes imponerte es no comprar sin pensarlo más que bien nada que cueste al menos un 1% de tu salario anual. Un gasto tan importante no puede emprenderse de forma impulsiva, por lo que debes darte una semana para pensártelo y si al cabo de esos días sigues queriendo hacer esa compra y te la puedes permitir, puedes llevarla a cabo.

Ten preparado un colchón económico de emergencia

Este truco es esencial, ya que siempre pueden surgir problemas e imprevistos, por lo que sería un gran contratiempo no tener algo de dinero guardado, por si las moscas e independientemente de que ya estés siguiendo los otros trucos. Lo ideal, de hecho, es que ahorres hasta contar con cinco veces tu sueldo mensual en el banco y no uses esos miles de euros si no es un caso de extrema necesidad.

Revisa cada año tus tarifas

El teléfono, la luz, el gimnasio o cualquier otro servicio de pagos mensuales, ya sea necesario o de ocio, que tengas contratado puede variar de precio. Sobre todo al empezar el año o tras el verano. Así que, comprueba si hay alguna tarifa que tenga mejores condiciones que la tuya, aunque siempre con cuidado y leyendo la letra pequeña para evitar caer en las múltiples estafas que perpetran algunas compañías.

No tengas más cosas de las que necesitas

Si compramos algo que no necesitamos, lo podemos considerar un capricho. Por supuesto, no pasa nada por darse alguno alguna vez, pero con cautela porque cuando te hagas con el primero, seguramente querrás otro. Así que, mientras puedas espaciarlos lo máximo posible, seguro que te será de gran ayuda.

Si acumulas cosas que ya no usas o no necesitas, deshazte de ellas. Si tienen cierto valor económico puedes venderlas en Wallapop. Si no, solo si están en buen estado, regálalas a algún familiar o amigo o dónalas. Recuerda que este truco consiste en que no derrochemos excesivamente, pero no tiene porque ser algo totalmente restrictivo, evidentemente.