¿Quién es el hermano desparecido de David Bisbal? Todo lo que se sabe hasta el momento

José María Bisbal Ferre, de 54 años, está siendo buscado por "tierra, mar y aire" tras perderle la pista en Roquetas de Mar. Así lo ha confirmado la Guardia Civil que busca mediante efectivos de “tierra, mar y aire” a José María, hermano del famoso cantante almeriense David Bisbal, cuya desaparición fue denunciada este martes en Almería.

Jose María es hermano de David e hijo de José Bisbal y María Ferre Montoya. José María dejó su cómo trabajo de administrativo en el hospital de El Ejido, donde tenía un sueldo fijo como , para convertirse en el road manager del cantante tras abandonar la academia de OT a fin de que no se aprovecharan de la fama de David.

"Él, me ha ayudado a mantener y desarrollar muchos valores que hoy día comparto con otros amigos y familiares." decía hace unos meses el cantante sobre su hermano en un post de Instagram.

Fuentes de la Comandancia de Almería han informado a EFE de que un familiar del desaparecido fue el que interpuso la demanda en el puesto de Roquetas de Mar, tras lo cual se han pasado las diligencias al Decanato de los Juzgados de este municipio almeriense.

David Bisbal junto a su hermano desaparecido. | sport

Según adelanta en su edición digital el periódico 'Diario de Almería', "se han movilizado a los medios marítimos de la Guardia Civil porque José María Bisbal Ferre es aficionado a la pesca submarina y no se descarta como una de las hipótesis sobre la desaparición".

No son momentos fáciles para el cantante que atraviesa una delicada situación a raíz de la enfermedad de su padre. Hace pocas semanas explicaba la dolencia que afecta a su progenitor: "También me habría encantado que mi padre hubiera podido venir, pero hace tiempo que, sin dejar de estar físicamente con nosotros, se fue a su mundo, y por desgracia hoy no es capaz de reconocernos a ningún miembro de la familia".