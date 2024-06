Quevedo sorprende a todos con su nuevo cambio físico en su regreso a los escenarios

La carrera de Quevedo se catapultó después de su éxito 'Quédate' producido por Bizarrap. El artista canario pasó de ser un desconocido a ser el cantante español que más tiempo ha liderado la lista mundial de Spotify. No obstante, Pedro Domínguez Quevedo tan solo tenía una veintena de canciones y una corta trayectoria en el sector.

Por este motivo, sorprendió a toda la industria cuando anunció su retirada temporal de los escenarios, a principios de 2024: "No soy una máquina, voy a desconectar". En sus redes sociales, advertía de un largo retiro no solo de la música, sino también de su actividad pública. "Realmente, desde que salió 'Cayó la noche', no he parado y necesito vacaciones. Les doy las gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar", decía en sus perfiles.

Ahora, medio año después de su "desconexión", Quevedo ha regresado a los escenarios. El canario ha reaparecido este sábado, 29 de junio, en el Big Sound Festival de Valencia. En este escenario, el artista ha sorprendido a todos sus seguidores por su cambio físico.

Quevedo ha vuelto más delgado, con los brazos tonificados fruto del gimnasio, tal y como revelaba su camiseta sin mangas. "Quevedo ha desaparecido para volver con el mayor cambio físico de la historia", decía uno de los usuarios en X, antiguamente Twitter.