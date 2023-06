Se queja de que permitan la entrada de perros a una cafetería, pero acaba recibiendo un zasca

Un café bar de Laguna de Duero permite la entrada de perros al interior y a la terraza

Gracias a Google, podemos estar al tanto de los establecimientos que gozan de mayor calidad, y de aquellos que mejor no entrar. Sin embargo, en las reseñas no siempre el cliente lleva la razón, razón por la que es mejor no confiar en todas las palabras que emiten a través de internet.

Un ejemplo es el que ha compartido @soycamarero en su cuenta de Twitter, un zasca que se llevó una clienta cabreada por permitir la entrada de perros en un bar.

"Dejan entrar a perros dentro del local, un asco. Podrían informar", escribió una persona llamada Javier a través de reseñas Google. El propietario de este bar ubicado en Laguna de Duero (Valladolid) no tardó en responder: "hola Javier, pasamos a informarle, dejamos y dejaremos entrar a perros en todos nuestros locales ya que su visita es más agradable que la de personas como usted. Para asco, el que da su comentario. Gracias".

Ahora bien, ¿qué dice la norma? Si recurrimos al reciente Real Decreto 1021/2022, está permitida la entrada de perros siempre que el hostelero (el dueño) lo desee. De esta forma, si el propietario de este bar quiere que entren perros o gatos, este cliente enfadado no llevará la razón. Un zasca en toda regla que evidencia que las personas no siempre son más inteligentes que las mascotas.