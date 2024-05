Un exconcursante de 'Masterchef' desmonta el concurso: "Parecían un poco de pan con helado"

La gran final de 'Masterchef 12' se acerca y la emoción se palpa en el ambiente. En el programa del lunes, un desfile de visitas ilustres ha revolucionado a los concursantes. Entre los invitados estaban Boris Izaguirre, Josie y el aclamado pastelero Jordi Roca, además de varios ex participantes que no dudaron en probar las creaciones culinarias de los nuevos competidores.

La primera prueba de la noche fue especialmente desafiante: los concursantes tuvieron que cocinar para comensales con diversas intolerancias y alergias. Figuras destacadas como Ofelia y Luca Dazi, uno de los participantes más polémicos de la edición anterior, fueron parte de esta prueba. Sin embargo, Luca no se mostró contento con el protagonismo otorgado a Boris Izaguirre: "Yo hubiera preferido que me hubiesen invitado a mí solo, como una gran estrella que soy, pero también entiendo que no soy Britney Spears, ¿sabes?".

Durante la degustación, Luca fue especialmente crítico con las torrijas de María, comentando que parecían "un poco pan con helado", lo cual generó malestar tanto en la cocinera como entre los espectadores. Sus palabras fueron percibidas como innecesariamente duras, lo que añadió tensión al ambiente.

La noche también estuvo marcada por la eliminación de Pulga, el último expulsado de 'Masterchef 12' tras un cocinado histórico. En una prueba que consistía en replicar un postre de Jordi Roca, ninguno de los concursantes logró presentar un plato satisfactorio, lo que llevó al juez Pepe Rodríguez a calificar la situación de "bochornosa". La expulsión de Pulga fue emotiva, ya que era uno de los más queridos por sus compañeros.