Se queda a cuadros al ver lo que hace su cita durante la cena de 'First Dates': "Bueno yo me voy a pinchar aquí..."

Los malentendidos han reinado en la cita de María y Michel

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

María es una mujer de 51 años a la que le gusta pasárselo bien, se considera muy moderna y por eso cree que a ciertos hombres les impone y no puede avanzar en sus relaciones. Quiere un hombre normal y sin vicios raros pero ella ha dejado atónito a su cita nada más empezar.

Tras una charla sobre vinos en la barra, María y Michel se han sentado en la mesa para empezar a cenar y ella le ha espetado: "Bueno yo me voy a pinchar aquí" a Michel casi se le salen los ojos de las órbitas hasta que le ha especificado que era diabética. Pero las confusiones y los malentendidos han seguido durante la cena porque al hablar de su físico Michael le ha confesado que tenía tableta y María hasta se ha puesto de pie para pedirle que se quitase la camiseta.

Algo que ha ofendido al soltero y le ha dicho que: "los hombres no son solo un físico". La comunicación entre ellos no ha sido buena porque ni se entendían ni se comprendían. Después tras una broma de María donde le ha dicho que tenía 60 años, Michel le ha dicho que no los aparentaba y María se ha enfadado porque no era su edad.

Durante la cena también han hablado de sexo y en eso sí han coincidido, pero una vez más María ha hecho levantarse a su cita al hablar del peso. Michel le ha asegurado que sus citas no se hacen una idea de él correspondiente con la realidad: “me pasa con todo, hasta con el peso”, a lo que ella le ha respondido "¿Cuánto pesas?” y al escucharle decir “115 kilos”, le ha pedido que se pusiera en pie “no te he visto yo bien, entonces”.

A pesar de los choques María ha tenido claro que tendría una segunda cita con Michel pero para él no ha sido suficiente.