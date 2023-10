¿Qué es ser un NPC y cómo puedo saber si soy uno?

En redes sociales, cada vez es más habitual leer NPC como insulto

Poco a poco, el gaming se va adentrando a otras capas de nuestra sociedad, tanto que incluso utilizamos términos propios de los videojuegos para referirnos a palabras que hasta la fecha se utilizaban en español. Por ejemplo, el concepto 'NPC' en videojuegos tiene un significado único, pero al utilizarse como insulto en redes sociales, este ha evolucionado.

NPC no son más que las siglas de Non Playable Character, es decir, hace referencia a aquellos personajes que nos encontramos en un videojuego, ya sea por historia o por razones de jugabilidad, pero que no pueden ser controlados por el jugador. Nos dan indicaciones, complementan la trama con sus diálogos o simplemente sirven para decorar, pero todos ellos comparten la misma característica: su presencia y su arco de acción son limitados.

Ahora bien, en redes sociales su significado es parecido, pero no idéntico: se trata de una especie de adjetivo que se utiliza para describir a personas que no tienen capacidad de opinar por sí mismos y que se comunican reproduciendo ideas de otras. Es decir, no solo carecen de originalidad, sino que plagian pensamientos e ideas a otras personas.

Qué miedo la gente NPC pic.twitter.com/g18dwM5EoS — DonTiburón🌂🌂🌂☔🌂🌂🌂 (@JaviMunozF) May 5, 2022

Seguro que a partir de ahora, si aparece en tu TL el término NPC, ya sabrás cuál es su significado, y en caso de estar utilizándolo en tu contra, si el contexto es hiriente o no.