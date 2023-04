Así puedes hacer que Alexa te despierte si roncas cada noche

Te contamos cómo configurar Alexa para que te sirva de ayuda si roncas por las noches Además, con esta función podrás dormir mejor

Si roncas por las noches mientras duermes, seguramente te gustaría dejar de hacerlo y, si no es así, seguro que tu pareja estará encantada de que dejes los ronquidos fuera de vuestra cama. Pues bien, quizás de lo que os venimos a hablar ahora no sea un remedio para que lo dejéis como tal, pero al menos podréis ser conscientes de si lo hacéis o no, y podréis contar con alguna soluciones.

Para ser más exacto, puedes hacer que Alexa te despierte o avise a tu pareja cada vez que ronca, uno u otro, para que podáis dormir de la mejor manera posible.

Concretamente, puedes configurar una rutina en particular que encontrarás en la app de Alexa, el asistente de voz de Amazon. Cuando lo hagáis, esto detectará todas las veces que empieces a roncar por la noche o simplemente cuando te quedes dormido, y podrá despertarte de distintas maneras.

Además, siempre puedes añadir otras acciones diferentes con las que, además de despertar a la persona que ronca, también puedes lograr que duerma mejor y sin que te moleste.

Como decíamos anteriormente, para hacer uso de esta función solo tendrás que configurar el dispositivo, algo que se hace de forma sencilla, según parece, gracias a las rutinas de Alexa. Por ejemplo, puedes despertar a esa persona si quieres o hasta mejorar su sueño apagando el televisor, como prefieras. Ahora bien, para utilizar este tipo de rutinas, necesitas un dispositivo compatible.

Es decir, con una luz inteligente, por ejemplo, podrás encenderla o apagarla cada vez que ronques. En el caso de que cuentes con un Amazon Echo, este intentará despertarte en ese mismo momento, ya sea hablándote, con una canción o una alarma. Sea como fuere, todo esto podrás hacerlo de la siguiente manera: Para empezar, entra en la app de Amazon Alexa.

Inicia sesión con tu cuenta y añade el dispositivo compatible.

Después ve al menú de Más.

Toca en Rutinas y Crear rutina.

Puedes añadir el nombre que quieras.

A continuación, pulsa en Cuando y Detección de sonido.

Selecciona el dispositivo y elige la opción Ronquidos.

Ahora toca agregar una acción: puedes escoger entre encender las luces, que te hable Alexa, poner una canción, que suene una alarma, etc.



| SPORT.es

Asimismo, no solo te servirá para despertarte en el caso de que ronques, sino que podrás descansar mejor aún. Por ejemplo, puedes configurar un ruido blanco de fondo para que suene en el altavoz inteligente o apagar la televisión, en el que caso de que hayas añadido anteriormente la TV a la app de Alexa. El caso es que con Alexa tienes varias alternativas para saber cuando estás roncando o que otros queden alertados, entre otras tantas funciones.