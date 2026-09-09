El pueblo medieval de Barcelona que la ONU eligió entre los más bonitos del mundo

Hay pueblos que parecen construidos para aparecer en una postal. Rupit, en la provincia de Barcelona, es uno de ellos. Sus calles empedradas, casas de piedra, balcones de madera y su entorno natural hacen que pasear por este pequeño municipio catalán sea como viajar en el tiempo varios siglos.

Y no es solo una cuestión de belleza. ONU Turismo incluyó a Rupit en 2022 dentro de su iniciativa Best Tourism Villages, un reconocimiento internacional que distingue destinos rurales con un patrimonio cultural y natural destacado, apostando por la conservación de sus tradiciones y el desarrollo de un turismo sostenible.

Rupit: un pueblo medieval entre bosques y acantilados

Rupit se encuentra ubicado en el Collsacabra, un espacio de gran valor natural rodeado de bosques, barrancos, cascadas y acantilados. Su origen medieval se percibe en buena parte del casco histórico, donde las construcciones de piedra se integran perfectamente con el paisaje.

Rupit i Pruit, el pueblo más bonito de Catalunya según la OMT / El Confidencial

Uno de sus elementos más reconocibles es el puente colgante construido en 1945, que permite acceder al núcleo histórico sobre la riera de Rupit. Además, no deja de ser una de las panorámicas más características del municipio, por lo que te encontrarás a curiosos intentando tomar su mejor instantánea.

Pero la visita no termine en sus calles. Muy cerca se encuentra Sant Joan de Fàbregues, una iglesia románica situada a unos 810 metros de altitud y vinculada directamente al paisaje de Collsacabra.

Una cascada de más de 100 metros

El gran espectáculo natural de Rupit está en el Salt de Sallent, una impresionante cascada formada por la riera de Rupit. El salto supera los 100 metros de altura y es uno de los grandes símbolos naturales de la localidad, razón por la que muchos catalanes vienen hasta aquí en fin de semana.

Algo que muy pocos conocen es que Rupit cuenta con una distinción de Cielo Nocturno de Calidad gracias a las buenas condiciones para observar el cielo y disfrutar del entorno natural cuando cae la noche.

¿Cómo no iba a ser distinguido por la red internacional de Best Tourism Villages con esta combinación de elementos? Y lo mejor de todo es que está muy cerca de Barcelona: una escapada ideal para quienes busquen patrimonio, naturaleza y un viaje al pasado sin abandonar Cataluña.